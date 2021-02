"Per fortuna sono uno che si emoziona. Sono umano. Questo è un momento importante per me dal punto di vista personale." Parole e musica di Max Sirena, skipper di Luna Rossa, riportate dalla Gazzetta dello Sport. L'imbarcazione tricolore ha appena staccato il pass per l'America's Cup, competizione che prenderà il via il prossimo 6 marzo. La competizione con la "C" maiuscola in ambito velistico, la più antica in assoluto. C'è grande fermento in vista della super sfida a Team New Zealand e Sirena, comprensibilmente non sta nella pelle..

Successo non scontato

"Patrizio Bertelli ha investito tanto su di me. Non era così scontato arrivare fino a qui. Ancora non abbiamo vinto la cosa importante, ma il primo obiettivo era quello di portare la Prada Cup in Italia. Mi avrebbe fatto strano vederla nelle mani di un altro team. Anche se c’erano solo tre challenger non era scontato vincere. Gli altri team erano fortissimi, con budget importanti."

Piaga del Covid

"È stata una Coppa tosta fino ad ora. Perché tutti siamo passati dal problema del Covid, che ha colpito anche noi. Con parenti, amici, familiari. E portare avanti una campagna del genere, iper-tecnologica, in un momento del genere non è stato facile. Siamo arrivati qui in un posto fantastico, in questa bolla ed è stata un’escalation di emozioni."

Contro i pronostici

"Alla Christmas Cup, a dicembre, ci davano tutti per spacciati. Poi sono arrivati i round robin e ancora ci dicevano che eravamo un disastro e che saremmo andati a casa. Poi ci siamo rialzati, ma gli inglesi erano dati per favoriti. Abbiamo lavorato in silenzio con il sorriso sulle labbra. Sono contento per il team, per le 120 persone che ci lavorano che hanno raggiunto l’obiettivo insieme a me. Sono contento per tutta la famiglia Prada, per i nostri sponsor. Tutti quelli ci hanno lavorato: c’è una Nazione dietro, molto più forte di quello che crede. Dobbiamo avere più fiducia in noi stessi”.

Max Sirena e Luna Rossa

“Forse ci voleva solo un pazzo come Bertelli a darmi in mano la squadra e credere in me. E il minimo che potessi fare era riportare a casa la Prada Cup. Dopo qualche birra inizieremo a pensare al dopo e daremo tutto. Cercheremo di arrivare più preparati possibile. Sappiamo che sarà dura perché sono veloci, ma ci sarà da divertirsi”.

I preparativi

"Abbiamo migliorato tanto la barca. Io credo che arriveremo molto preparati. Poi se la loro barca farà due nodi più di noi, potremo farci poco. Ma se le barche sono vicine ci toglieremo tante soddisfazioni. Tra poche ore si ricomincia. Torniamo in cantiere e si inizia a pensare alla prossima”.

