In quel “Siamo Italiani e che cavolo” gridato a squarciagola dal timoniere Checco Bruni dopo la regata decisiva contro Team Ineos è racchiusa l’essenza di Luna Rossa, la barca ormai entrata a pieno titolo nelle case di tutti gli italiani. Espressione dell’eccellenza nostrana, senza dubbio, ma al contempo cartina di tornasole della genuinità della provincia del BelPaese e delle sue tradizioni. Sì perché questo equipaggio di marinai bardati ad astronauti per 10/11esimi italiano, così sul pezzo in gara e così mattacchione fuori dai campi regata, ha conquistato un po’ tutti. Chi sono gli eroi di Luna Rossa, dunque?

Da "Siamo Italiani" a "Po-po-po": Luna Rossa tricolore

Lo skipper

Skipper a terra, team director e veterano di Luna Rossa, il riminese doc Max Sirena è l’uomo simbolo della spedizione italiana ad Auckland insieme, ça va san dire, al’armatore Patrizio Bertelli, ovvero mister Prada. Bertelli/Sirena è il binomio che garantisce la continuità con le precedenti avventure dell’imbarcazione tricolore in Coppa America, in primis l’indimenticabile edizione 2000.

I timonieri

Luna Rossa è l'unica tra le sfidanti di America’s Cup ad adottare l'escamotage del doppio timoniere e l'inusuale scelta del boss Max Sirena si è rivelata particolarmente oculata. La super star della vela James “Jimmy” Spithill – trionfatore con l'imbarcazione statunitense Oracle nel 2013, l’edizione della storica rimonta da 1-8 a 9-8 su Team New Zealand – timona il lato destro, il verace siciliano Francesco “Checcho” Bruni il lato sinistro: dietro i successi di Luna Rossa si cela senza dubbio alcuno la chimica tra palermitano sanguigno e imperturbabile aussie. Così diversi per indole, così accumunati da una voglia di vincere grande come il golfo di Hauraki.

Il tattico

Sulla carta l’alassino Pietro Sibello è il trimmer di randa (controlla quindi la vela più importante), ma in realtà è un tattico "ombra", una sorta di Torben Grael 2.0 (tattico dello skipper De Angelis nel 2000). Unico componente dell’equipaggio a poter cambiare lato di barca durante le regata, spesso e volentieri dispensa consigli decisivi ai timonieri sulle condizioni del vento. In pochi riescono a decifrarlo come lui..

I grinder

Nel 2017 erano i ciclisti a garantire l’energia alla barca, ora sono di nuovo le braccia ad azionare i verricelli (le manovelle posizionate a bordo). E che braccia: gli allenamenti del grinder napoletano Emanuele Liuzzi in preparazione alla Prada Cup hanno fatto il giro del web; roba da body builder (e quanto sono lontani i tempi degli gli “hippy” di Azzurra). I grinder sono quattro per lato e “macinano” senza sosta: le loro giornate tipo non sono esattamente accomodanti, ma a giudicare dai risultati gli sforzi ripagano la fatica.

Scorrrendo il roster di Luna Rossa ci imbattiamo nel piacentino Enrico Voltolini, nel ravennate Umberto Molineris e nel reggiano Gilberto Nobili; troviamo la componente napoletana costituita dal duo Liuzzi-De Felice e quella giuliana rappresentata a bordo da Nicholas Brezzi a ricordarci che il triestino è la lingua ufficiale dei velisti italiani: senza svenarci col telepass possiamo individuare la casa del veronese Matteo Celon.

Dulcis in fundo, ecco il pontino Romano Battisti, argento alle Olimpiadi di Londra 2012 nel canottaggio - 2 di coppia con Alessio Sartori; inizialmente esclusi dalla Federazione per motivi tecnici, gli azzurri sono arrivati a contendere la medaglia d’oro all’equipaggio neozelandese. A dispetto dei pronistici, proprio come Luna Rossa. Corsi e ricorsi storici: Battisti avrebbe anche un conticino in sospeso… Un altro!

L'equipaggio di Luna Rossa

Lato destro

James Spithill (timoniere e controllore di volo)

Matteo Celon (grinder)

Umberto Molineris (grinder)

Enrico Voltolini (grinder)

Emanuele Liuzzi (grinder)

Lato sinistro

Pietro Sibello (trimmer randa)

Francesco Bruni (timoniere e controllore di volo)

Romano Battisti (grinder)

Gilberto Nobili (grinder)

Nicholas Brezzi (grinder)

Pierluigi De Felice (grinder)

