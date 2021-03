Sino alla prima regata della Coppa America non sapremo chi tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand sarà superiore. Ammesso che una delle due lo sia realmente. È ormai opinione condivisa che i Defender possano avere un vantaggio in condizioni di vento medio o sostenuto, mentre il Team Prada Pirelli potrebbe esaltarsi con brezza leggera. Secondo Ben Ainslie, timoniere di Ineos Team UK sconfitto per 7-1 da Luna Rossa nella Finale di Prada Cup, i Kiwi potrebbero risultare più veloci sopra i 10 o 11 nodi.

È normale che la curiosità cresca con il trascorrere dei giorni ed è stata ulteriormente accentuata dal rinvio delle prime regate, inizialmente previste per sabato 6 marzo. Ad oggi l’America’s Cup dovrebbe iniziare mercoledì 10 marzo, tuttavia non esistono conferme ufficiali al riguardo da parte degli organizzatori. Così le congetture sono destinate a proliferare ancora a lungo, almeno per una settimana.

Oggi Luna Rossa e Team New Zealand si sono incontrate. Entrambe si stavano allenando attraverso i campi di regata B, C e D. Le condizioni di vento erano tra i 10 ed i 15 nodi. Ad un certo punto, come si può vedere al minuto 9’34” del video di Justin Mitchell, le due barche hanno navigato ad una distanza ravvicinata, quasi dando vita ad un antipasto di regata.

E’ pur certo che, in quel frangente, italiani e neozelandesi si stessero scrutando con attenzione da lontano. E chissà quali pensieri saranno passanti nella mente di James Spithill, Francesco Bruni e Peter Burling. Negli ultimi giorni abbiamo visto diversi video di allenamenti, ma mai le due avversarie si erano ritrovate così vicine.

Questa volta procedono nella stessa direzione, nello stesso campo di regata e con medesime condizioni di vento medio. Luna Rossa è davanti, Te Rehutai la insegue a non molta distanza. Chi è più veloce? Impossibile poterlo stabilire ad occhio nudo, anche se ognuno potrà farsi una sua idea. A nostro avviso le prestazioni delle due barche non sembrano così dissimili. La prima a strambare, dopo questa sorta di ‘speed test’, è stata Luna Rossa, poco dopo imitata anche dai Kiwi. Anche in questo caso è possibile confrontare la fluidità di manovra delle imbarcazioni.

