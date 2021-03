Gara-5: Luna Rossa domina, New Zealand sbaglia in partenza

Giornata caratterizzata da un vento leggerissimo, tra i 7 e gli 8 nodi – limite minimo 6,5 – e sul campo di regata A, il più esposto alla brezza del mare e con minori salti di vento. L’ingresso mure a sinistra di Team New Zeland non è sfruttato a pieno da Peter Burling. Per la prima volta in 5 sfide infatti la partenza viene stravinta da Luna Rossa, che riesce a gestire alla grande lo spazio/tempo sulla starting line. Non si può dire la stessa cosa dei neozelandesi, che non riescono a far partire immediatamente la fase di volo e di fatto pagano praticamente subito 200 metri di svantaggio. Questo si traduce nel distacco maggiore mai registrato in 5 sfide al Gate1 dopo la prima bolina, ben 32 secondi. Distacco che rimane invariato anche dopo la prima poppa al Gate 2. Una regata insomma che si mette subito bene per Luna Rossa, che approfitta del grande vantaggio costruito nel box di partenza e di fatto controlla tutta la regata. Al Gate 3 New Zealand rosicchia qualcosa e gira con 22 secondi di distacco, ma dopo la seconda poppa Luna Rossa torna a 27 secondi di vantaggio. L’ultimo lato di bolina è il più combattuto in termine di virate di copertura, ma i neozelandesi restano comunque dietro di 23 secondi al Gate 5. L’ultima poppa però è in controllo di Luna Rossa, che chiude così vincendo la 5a regata con 18 secondi di vantaggio.

