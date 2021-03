Team New Zealand e Luna Rossa si sono cimentate in una lunga sessione di allenamento nella giornata di mercoledì. Le due imbarcazioni hanno solcato le acque della baia di Auckland, dove soffiava un vento leggero attorno ai 7-11 nodi. Sulla carta le condizioni più gradite dall’equipaggio italiano, il quale si sente decisamente a suo agio con brezze delicate. Le due squadre si stanno preparando per affrontarsi nel match race che metterà in palio la America’s Cup, anche se al momento non si conosce ancora il calendario ufficiale (non si regaterà prima di mercoledì 10 marzo).