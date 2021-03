Luna Rossa si sta preparando per affrontare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. inizierà il confronto nella baia di Auckland, l’equipaggio italiano tenterà di sconfiggere i Kiwi nel loro Golfo di Hauraki e di mettere le mani sul trofeo sportivo più antico al mondo. Si tratta di una serie conclusiva al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette conquista la Coppa America. nel match race che metterà in palio la Mercoledì 10 marzo inizierà il confronto nella baia di Auckland, l’equipaggio italiano tenterà di sconfiggere i Kiwi nel loro Golfo di Hauraki e di mettere le mani sul trofeo sportivo più antico al mondo. Si tratta di una serie conclusiva al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette conquista la Coppa America.

Uno dei punti di forza di Team Prada Pirelli è la partenza: in fase di pre-start, infatti, i timonieri Francesco Bruni e James Spithill riescono a dare il massimo e a mettere in difficoltà l'avversario. La bravura dell'equipaggio italiano si è vista durante i confronti con American Magic e Ineos Uk valevoli per la Prada Cup, ora si dovrà fare lo stesso anche contro Peter Burling e compagni: vincere le partenze è cruciale per lo sviluppo delle regate, anche perché non sarà poi così facile sorpassare su campi di regata molto stretti.

Luna Rossa ha effettuato alcune prove di partenza durante gli ultimi allenamenti, simulando un confronto con un gommone, come si è soliti fare visto che non si hanno a disposizione due barche a vela per poter testare una sfida reale. Di seguito il VIDEO con le prove di partenza di Luna Rossa durante gli allenamenti nella baia di Auckland.

