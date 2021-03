America’s Cup ha regalato Luna Rossa con destrezza e bravura, sfruttando anche un grave errore di New Zealand, ha portato il suo vantaggio in gara-8 a oltre 2 km. Un qualcosa di incredibile rispetto a quanto accaduto nelle sfide precedenti. Quando ormai sembrava tutto fatto per il punto del 4 pari, un salto di vento ha stravolto l’esito del match. La seconda regata di martedì dell’ha regalato incredibili emozioni e colpi di scena con destrezza e bravura, sfruttando anche un grave errore di, ha portato il suo vantaggio in gara-8 a oltre 2 km. Un qualcosa di incredibile rispetto a quanto accaduto nelle sfide precedenti. Quando ormai sembrava tutto fatto per il punto del 4 pari, un salto di vento ha stravolto l’esito del match.

Luna Rossa è rimasta praticamente inchiodata. Non solo, New Zealand è riuscita a rimontare sull’imbarcazione italiana ma si è portata in testa acquisendo un distacco siderale. L’equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill nel tentativo di far ripartire lo scafo ha subito anche diverse penalità e quando il vento è tornato a spingere la barca il divario era impossibile da chiudere. Riviviamo insieme le emozioni dell’ottava regata tra Luna Rossa e New Zealand.

