Vela

America's Cup, Luna Rossa. Spithill è sicuro: "La nostra squadra ce la può fare"

AMERICA'S CUP - Lo skipper di Luna Rossa, Jimmy Spithill, è convinto che il suo team possa ancora ribaltare le sorti della finale dell'America's Cup contro New Zealand (3-5): "Tutti ci hanno dati per spacciati nella Coppa Prada e ce l'abbiamo fatta, abbiamo perso solo una gara dalla semifinale in poi"

00:00:38, 38 minuti fa