È stato ufficialmente rinviato l'inizio dell'America's Cup, con le prime regate tra Luna Rossa e Team New Zealand che verranno disputate non prima del 10 marzo. Il duello tra le due formazioni, previsto nel week end tra il 6-7 marzo nel Golfo di Hauraki, è slittato a causa del lockdown di 7 giorni imposto in quel di Auckland dopo aver riscontrato la positività al covid di una persona nella città neozelandese. Con il nuovo lockdown, infatti, non si potrà disputare alcun evento sportivo a meno di deroghe governative che non sono state concesse però per l'avvio dell'America's Cup. Ancora da definire dunque il nuovo calendario, ma non ci saranno regate almeno fino al 10 marzo (quando si sarebbe dovuto gareggiare regata 5 e 6).

Alla luce delle ultime restrizioni messe in atto dal Governo per i prossimi sette giorni, ACE ha posticipato il primo fine settimane di regate previsto per sabato 6 e domenica 7 marzo. Lo scopo di questa decisione è quello di fornire certezza nella pianificazione del prossimo weekend per tutte le parti interessate all’evento. Come sempre affermato, ACE desidera disputare il maggior numero possibile di gare con restrizioni di livello 1. [Tina Symmans, presidente di ACE]

Per essere prudenti, ACE richiederà un’esenzione per gareggiare anche con restrizioni di livello 3 in modo da mantenere aperte quante più opzioni possibili. Tuttavia le regate non si svolgeranno prima di mercoledì 10 marzo. Nel frattempo ACE continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità competenti nei prossimi giorni, man mano che evolverà la situazione. Dobbiamo valutare tutti i possibili scenari in modo da poter mettere in atto un programma di gare aggiornato, assicurando allo stesso tempo che i requisiti normativi siano soddisfatti.

Resta quindi che attendere per conoscere una nuova data, considerando che non si potrà fare nulla fino al 10 marzo. Non c'è una deadline, comunque, per concludere la competizione, quindi c'è tutto lo spazio per disputare le gare più in là con il tempo. Luna Rossa è arrivata alla finale dopo aver dato una sonora sconfitta al Team Ineos e ora spera di strappare il titolo a New Zealand che vinse nel 2017 contro Oracle.

