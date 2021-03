la storia della vela italiana è stata aggiornata per sempre grazie al successo in gara-3 che ha permesso a Comunque vada è già un successo. Anzi molto di più, perchégrazie al successo in gara-3 che ha permesso a Luna Rossa di portarsi sul 2-2 nella finale di America’s Cup contro Team New Zealand in corso nelle acque di Auckland.

mai nessuna imbarcazione azzurra era arrivata così in alto: a vincere due regate in Coppa America, il più antico trofeo velico del mondo con 170 anni di storia. L'asticella era ferma a una vittoria: quella che il Moro di Venezia di Gardini, con al timone il grandissimo Paul Cayard, riuscì a strappare agli americani di America Cube nella finale del 1992 (terminata poi 4-1) per gli yankee di Bill Koch e Buddy Melges. Basta questo per capire la bontà dell'impresa del Luna Rossa Prada Pirelli Team, una squadra quasi completamente "Made in Italy" (barca costruita in Italia da Persico Marine di Nembro, sponsorizzata e sostenuta da tantissime aziende tricolori e con un team quasi tutto del Bel Paese con una sola rarissima eccezione – il co-timoniere James Spithill, spalla preziosa di Checco Bruni) assemblata a dovere da Patrizio Bertelli e dal fido amico e skipper Max Sirena.

Per questo Bertelli - che da quasi 25 anni investe e coltiva fervidamente il sogno di vedere una barca italiana trionfare nella Coppa più antica del mondo - Sirena, Bruni e tutti gli altri meritano un plauso e un enorme grazie per lo sforzo e per l’orgoglio che hanno saputo risvegliare. Per le levatacce in piena notte e perché, pur in questo clima assurdo a causa della coda lunga di questa pandemia Covid-19, in questi giorni c’è più gusto ad essere italiani.

