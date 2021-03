Gara-7: New Zealand perde la partenza ma vince la regata

Dopo una domenica quasi del tutto priva di vento, questo lunedì si apre con 10-11 nodi, brezza da nord-est, costante. Campo di regata E, quello più a sud, con isole davanti e quindi il vento che potenzialmente incontrando la terra e poi tornando in mare potrebbe regalare qualche salto. E’ la prima vera regata particolare di queste finali di America’s Cup, perché per la prima volta si vede un sorpasso in gara. La partenza infatti è vinta da Luna Rossa, con la mossa aggressiva di Peter Burling di spingere l’equipaggio italiano sopra la linea che non paga. Luna Rossa riesce a gestire il vantaggio nella prima bolina e anche nella prima poppa, rispettivamente con 8’’ al Gate 1 e 10’’ al Gate 2. E’ sulla seconda bolina però che arriva il sorpasso. Luna Rossa prende la sinistra e decide di non coprire subito i neozelandesi, che fin dall’inizio avevano dimostrato 1-2 nodi in più di velocità a livello di navigazione rispetto alla barca italiana. Lo spaiamento premia Team New Zeland, che piazza il sorpasso quasi subito e gira al Gate 3 con 19 secondi di vantaggio. Al Gate 4, dopo la seconda bolina, i secondi diventano addirittura 29. Un vantaggio che va via-via aumentando, confermando la sensazione già in fondo vista nei giorni scorsi: quando i neozelandesi vanno avanti, tendono a essere più veloci di Luna Rossa. La regata è così vinta da Peter Burling e il suo equipaggio, che per la prima volta in questa Coppa America dimostrano di avere qualcosa in più di Luna Rossa in termine di velocità e anche di gestione, chiudendo addirittura con 58’’ al cancello finale. E’ un punto pesante anche a livello psicologico: nessuno fin qui che aveva vinto la partenza aveva poi perso la regata. 4-3 Team New Zealand.

