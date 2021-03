Niente da fare questa notte per le regate di America’s Cup. Questa volta le previsioni meteo non sbagliano: le condizioni di vento non sono sufficienti per dare il via alla quarta giornata che prevedeva Gara-7 e Gara-8 di finale di Coppa America.

Le condizioni infatti non arrivano mai alla stabilità regolamentare nel campo di regata A, ovvero quello più a nord, quello più esposto al mare e teoricamente quello con più facilità d’ingresso della brezza marina. Un vento da sud ha infatti con costanza “combattuto” quella proveniente dal mare, creando un’instabilità che è andata via-via peggiorando. Dai 6,5 nodi mai stabili di inizio nottata – ore 4:00 da noi in Italia, ore 16:00 ad Auckland – si è andati addirittura scendendo intorno ai 4 nodi di vento. Condizioni, dunque, che hanno impedito lo svolgimento delle sfide, che in misurazione alla partenza devono prevedere almeno 6,5 nodi di vento per 4 minuti ininterrotti.

Tutto rinviato dunque a lunedì mattina, stesso orario (4:00am), per le sfide tra Luna Rossa e Team New Zealand. La situazione di classifica resta ovviamente sul 3-3

America's Cup L'elicottero-tv che insegue Luna Rossa: come un film di 007 16 ORE FA

Da "Siamo Italiani" a "Po-po-po": Luna Rossa tricolore

America's Cup Bruni: "Una sorpresa essere 3-3. Luna Rossa combatterà" 18 ORE FA