Lunedì 1° marzo sarà un giorno basilare in vista della 36ma edizione della Coppa America: si svolgeranno infatti le operazioni di stazza, dopo le quali né Luna Rossa né Emirates Team New Zealand potranno più apportare modifiche alle barche, se non per quanto riguarda vele e rande. Ecco che queste ultime giornate di allenamento rivestono un ruolo cruciale, perché servono a provare in mare novità ed aggiornamenti già studiati a lungo al simulatore.

Ieri Luna Rossa si è allenata sul campo di regata E, provando come di consueto un considerevole numero di strambate e manovre. Anche le simulazioni di partenza con i gommoni appaiono fondamentali per limare qualche dettaglio in vista dell’America’s Cup: il Team Prada Pirelli è consapevole che si giocherà molto proprio in quel fondamentale.

America's Cup Velocità di Luna Rossa e Team New Zealand: cosa sappiamo 6 ORE FA

L’imbarcazione italiana presenta dei foil modificati, un timone diverso rispetto all’ultima sfida con Ineos e delle nuove vele arrivate direttamente da Genova. Piccole modifiche, ma nessuna rivoluzione. Francesco Bruni, al termine della vittoria della Prada Cup, era stato chiaro: “Faremo qualche accorgimento, ma non stravolgeremo la barca”.

Peraltro oggi è iniziata la vera America’s Cup sotto il profilo psicologico. La stampa neozelandese ha reputato Luna Rossa “fortunata” per aver trovato sempre vento leggero (affermazione non corretta), ritenendo che non sia pericolosa come Alinghi nel 2003. Inoltre proprio dalla base di Emirates Team New Zealand lasciano intendere di sentirsi talmente sicuri della velocità di Te Rehutai che “ci basterà pareggiare le partenze con Luna Rossa“.

Insomma, i Kiwi denotano grande consapevolezza nei propri mezzi, di fatto quasi sminuendo la compagine italiana. Un film già visto con Ineos Team UK. E chissà che anche il finale non possa ripetersi…

Di seguito le immagini di Luna Rossa che, al termine dell’allenamento, rientra alla base veleggiando attraverso i campi di regata C e D, in condizioni di vento leggero.

America's Cup Ainslie: “Luna Rossa superiore, porterò la Coppa in Inghilterra" IERI A 17:53