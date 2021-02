Luna Rossa ha vinto la Prada Cup, dopo aver demolito American Magic in una semifinale a senso unico (4-0) e dopo aver surclassato Ineos Uk in una finale dominata in lungo e in largo (7-1). L’equipaggio italiano ha raggiunto il suo primo obiettivo nel Golfo di Hauraki: alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi così il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup. Team Prada Pirelli si ributterà in mare per sfidare i padroni di casa, il Defender della Coppa delle 100 Ghinee. La flotta guidata dallo skipper Max Sirena avrà il durissimo compito di battagliare con i kiwi: sulla carta i neozelandesi partono favoriti, come accade sempre per il Campione in carica, ma i nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e cercare l’impresa.