Negli ultimi giorni si sta facendo un gran parlare della fantasmagorica velocità di punta di Team New Zealand. Le chiacchiere sono molteplici e fanno riferimento a presunti picchi toccati durante gli allenamenti nel Golfo di Hauraki. Si vocifera di circa 60 nodi raggiunti con vento sostenuto, fino all’esorbitante 62 nodi di cui ha parlato il giornalista britannico Wheatley Magnus. Non sappiamo quando ci sia di vero. Magari si tratta soltanto di un bluff o di una strategia pensata dal Defender della America’s Cup: fare circolare informazioni di questo tipo per mettere paura a Luna Rossa in vista del match race che, a partire dal prossimo 6 marzo, metterà in palio la Vecchia Brocca.

Sappiamo benissimo che la lotta per il trofeo sportivo più antico al mondo si consuma anche al di fuori dell’acqua, con frecciatine e attacchi, con illazioni e sparate. Lo si è visto in passato e lo abbiamo già vissuto durante la Prada Cup con i continui affondi di American Magic e Ineos Uk, poi travolti in mare dalla furia di Team Prada Pirelli. I ragazzi dello skipper Max Sirena partiranno sfavoriti contro i Kiwi, ma sembrano comunque avere le carte in regola per tentare il colpaccio nel Golfo di Hauraki. A fronte dei numeri chiacchierati da parte di Team New Zealand, qual è la velocità massima raggiunta da Luna Rossa?

Vela Nuova Zelanda snobba Luna Rossa: "Fortunati ad arrivare fin qui" 6 ORE FA

Qui Luna Rossa

Partiamo da un dato ufficiale, registrato in regata. Il picco raggiunto dall’equipaggio italiano è di49,12 nodi, equivalente a ben 90,97 km/h, nella gara-3 della Finale di Prada Cup contro Ineos Uk. Il quel giorno soffiava un vento sostenuto, attorno ai 18 nodi. In allenamento forse si è anche superato il muro dei 50 nodi, ma non ci sono riscontri ufficiali. Tra otto giorni le prime battaglie in acqua, a suon di velocità ma non solo: virate e manovrabilità sono forse più importanti dello “speed” puro e Luna Rossa lo sa.

Luna Rossa-New Zealand: così era andata la prima volta

Vela New Zealand si allena con vento leggero e spaventa Luna Rossa 6 ORE FA