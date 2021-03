Luna Rossa ha provato a resistere e replicare ma purtroppo si è dovuta arrendere. I Kiwi hanno celebrato il quarto successo della loro storia (1995 – 2000 – 2017 – 2020). Resta a secco l’Italia che due volte con Luna Rossa e una con il Moro di Venezia (1992) non è riuscita ancora a trionfare. I milioni di tifosi che in questi giorni si sono svegliati nel cuore della notte per sostenere l’equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill devono comunque essere orgogliosi dei risultati raggiunti. Con la vittoria nella decima regata dell’America’s Cup 2021 New Zealand conquista nuovamente la Vecchia Brocca. Il Defender è riuscito ad imporsi nella serie con il punteggio di 7-3.ha provato a resistere e replicare ma purtroppo si è dovuta arrendere. I Kiwi hanno celebrato il quarto successo della loro storia (1995 – 2000 – 2017 – 2020). Resta a secco l’che due volte cone una con il(1992) non è riuscita ancora a trionfare. I milioni di tifosi che in questi giorni si sono svegliati nel cuore della notte per sostenere l’equipaggio guidato dadevono comunque essere orgogliosi dei risultati raggiunti.

Per quanto concerne l’albo d’oro dell’America’s Cup in testa, insieme con Team New Zealand a quota quattro vittorie, c’è l’imbarcazione statunitense Columbia (1871 – 1899 – 1901 – 1958). A seguire con due trionfi le americane Intrepid (1967 – 1970), Courageous (1974 – 1977), Stars and Stripes (1987 – 1988), BMW Oracle Racing (2010 – 2013) e l’elvetica Alinghi (2003 – 2007).

Appaiate con una vittoria in America’s Cup una lunga serie di imbarcazioni a stelle e strisce: Madeleine, Sappho, Magic, America, America³, Freedom, Constellation, Weatherly, Rangers, Rainbow, Enterprise, Resolute, Reliance, Defender, Vigilant, Volunteer, Mayflower, Puritan, Mischief. L’unica eccezione è rappresentata da Australia II che ha trionfato nel 1983.

Nella particolare classifica dei vincitori dell’America’s Cup, per quanto concerne gli yacht club, in testa con 25 trionfi il New York Yacht Club, seguito con 4 proprio dal Royal New Zealand Yacht Squadron. Sono 3 i sigilli del San Diego Yacht Club, 2 quelli di Golden Gate Yacht Club e Société nautique de Genève, uno per Royal Perth Yacht Club.

