Luna Rossa ha vinto la gara-3 del match race che mette in palio la America’s Cup e si è portata in vantaggio per 2-1 nei confronti di Team New Zealand. L’equipaggio italiano si è esaltato col vento leggero (9 nodi) trovato sul campo di regata E nella baia di Auckland e ha giganteggiato, mettendo in ginocchio gli spavalti Kiwi, incapaci di tenere botta all’eccellente lavoro di Team Prada Pirelli nella prova che ha aperto la seconda giornata. Il sodalizio tricolore ha fatto la differenza con una grande partenza e con una serie di virate di lusso, ora servono altri cinque successi per alzare al cielo la Vecchia Brocca.

Francesco Bruni, timoniere insieme a James Spithill, ha analizzato la prestazione subito al termine della regata: “Avevamo il nostro piano e lo abbiamo seguito sin dall’inizio. Abbiamo avuto l’opportunità di far pagare ai neozelandesi il bordo sinistro. Abbiamo visto che hanno recuperato qualcosa nella prima poppa, ma siamo rimasti tranquilli. Per noi è difficile capire la situazione, perché le condizioni cambiano continuamente e devi decidere in pochi secondi. Se indugi, perdi terreno. Dopo la prima virata ci siamo trovati in una posizione favorevole. Non è una passeggiata navigare in queste condizioni. Spithill ha fatto un’ottima partenza. Abbiamo visto che conta per l’80% della regata“.

