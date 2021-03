Francesco Bruni ha commentato gara-9 di America’s Cup, dove una sbagliata lettura del campo di regata durante l’ultimo tratto di bolina ha portato al sorpasso da parte di Team New Zealand. Fino a quel momento Luna Rossa era stata magistrale ed era riuscita a tenersi dietro Te Rehutai, nonostante la velocità incredibile dei Kiwi. Team Prada Pirelli che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano è con le spalle al muro e ora bisogna vincere quattro regate di fila per mettere le mani sulla Vecchia Brocca. gara-9 di America’s Cup, dove una sbagliata lettura del campo di regata durante l’ultimo tratto di bolina ha portato al sorpasso da parte di Team New Zealand. Fino a quel momento Luna Rossa era stata magistrale ed era riuscita a tenersi dietro Te Rehutai, nonostante la velocità incredibile dei Kiwi ha perso la battaglia e ora si trova sotto per 3-6 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano è con le spalle al muro e ora bisogna vincere quattro regate di fila per mettere le mani sulla Vecchia Brocca.

Francesco Bruni, co-timonere insieme a James Spithill, ha voluto coprire la sinistra in quel momento cruciale della regata. La sua scelta è stata seguita, ma purtroppo non ha portato i frutti sperati e il risultato è stato perdente. Il velista siciliano ha raccontato quanto successo in conferenza stampa e ha poi avuto modo di fare una battuta sul fatto che Peter Burling e compagni fossero sempre alle spalle di Luna Rossa davvero di un’incollatura, rimontando anche 200 metri di svantaggio e ritornando sempre in scia molto rapidamente.

Il ribattezzato Checco ha dichiarato: “È come quando stai cercando di annegare un pesce in acqua, è difficile respirare sottacqua“. Paragone molto semplice e che esprime chiaramente la complessità di quell’azione. Francesco Bruni è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “È stata una bellissima regata, con i gomiti fuori. Tenerli dietro non è facile. Ho commesso un errore di valutazione sul vento. Arrivava dalla spiaggia, si creavano delle bolle incredibili. Loro hanno preso una raffica da destra e li ha portati in boa. Negli ultimi due giorni di fortuna non ne abbiamo proprio avuta molta (lo dice sorridendo, ndr). So che mio fratello Gabrielenon ama che si parli di fortuna e sfortuna“.

America's Cup Luna Rossa, le regole per vincere con quel motto diventato virale 2 ORE FA

Luna Rossa-New Zealand: lo show di gara-9 in 85 secondi

America's Cup Luna Rossa-New Zealand: lo show di gara-9 in 85 secondi 7 ORE FA