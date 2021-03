Luna Rossa e Team New Zealand sono ferme in acqua, la soffiano i 6,5 nodi di vento necessari per fare partire la regata. Il rischio è che oggi non si riesca a regatare nella baia di Auckland e che dunque tutto slitti di una giornata. I due team sono in perfetta parità sul 3-3 e attendono di conoscere quale sarà il loro destino in questa domenica. Al momento appare davvero difficile che si possa gareggiare, il via dovrà essere dato entro le ore 18.00 locali (sicuramente non ci sono le tempistiche per gara-8). Francesco Bruni, co-timoniere di Luna Rossa, è stato intervistato durante la lunga attesa e gli è stato chiesto una suo pensiero su Patrizio Bertelli, il patron di Team Prada Pirelli: “Gli voglio molto bene: lui è un velista appassionato, adora le regate, un po’ come me, gli somiglio. Gli piacciono le barche tradizionali, ma anche quelle moderrne, quelle lente e quelle veloci, adora navigare a 360° e io mi vedo un po’ in lui, ha la mia stessa passione ed emozione“. sono ferme in acqua, la gara-7 della America’s Cup continua a essere rinviata visto che non. Il rischio è che oggi non si riesca a regatare nella baia di Auckland e che dunque tutto slitti di una giornata. I due team sono in perfetta parità sul 3-3 e attendono di conoscere quale sarà il loro destino in questa domenica. Al momento appare davvero difficile che si possa gareggiare, il via dovrà essere dato entro le ore 18.00 locali (sicuramente non ci sono le tempistiche per gara-8)., co-timoniere di Luna Rossa, è stato intervistato durante la lunga attesa e gli è stato chiesto una suo pensiero su Patrizio Bertelli, il patron di Team Prada Pirelli: ““.

Da "Siamo Italiani" a "Po-po-po": Luna Rossa tricolore

Il siciliano prosegue: “Credo che ora sarebbe nervoso come lo siamo noi in questo momento. A lui piace parlare dopo le regate, prima si tiene tranquillo e silenzioso. Gli sarebbe piaciuto molto essere qui: non gli piaceva l’idea di fare la quarantena, ma gli sarebbe piaciuto essere qui, ma col suo lavoro non è facile. Ci parlo spesso, ci mandiamo molti messaggi, quando ha tempo ci chiama direttamente, sta seguendo da vicino le regate“. Riguardo a continui rinvii: “Non c’è molto da fare. Quando il vento non si alza devi essere calmo e concentrato. C’è solo una finestra di 2 ore per fare le regate, quindi è più facile rispetto alle Olimpiadi, quando capita che devi aspettare anche 6-8 ore per sapere se puoi regatare“.

