La 36ma edizione dell'America's Cup inizierà ufficialmente mercoledì 10 marzo. Oggi il Governo neozelandese ha annunciato che, a partire da domenica 7 marzo alle ore 6.00, il livello delle restrizioni anti-Covid ad Auckland scenderà da 3 a 2. Dunque ciò consentirà di svolgere le regate tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand, seppur con una limitatissima presenza di pubblico. E dire che, prima di gara-5 della Finale di Prada Cup, TIna Symmans, presidente di ACE, aveva definito la compagine italiana "senza onore e rispetto nei confronti della Nuova Zelanda" per aver chiesto ed ottenuto di gareggiare con allerta 2, in ossequio al protocollo firmato da tutte le squadre. Ora proprio gli organizzatori hanno previsto il via della competizione con il medesimo livello 2…

Il nuovo programma prevede la disputa di due regate quotidiane, con il solo giorno di riposo previsto per giovedì 11 marzo. Dunque si comincia il 10 e, ipoteticamente, la ‘bella’ di spareggio verrebbe disputata mercoledì 17 marzo. La . Dunque si comincia il 10 e, ipoteticamente,. La Coppa America si concluderà quando una delle due compagini avrà ottenuto sette vittorie. Eventuali modifiche al calendario necessiteranno di un accordo da parte di entrambe le squadre. Un programma così fitto fa sì che la componente fisica risulterà fondamentale, se non decisiva: di fatto sarà una serie senza respiro.

Inoltre, fin quando ad Auckland vigerà l’allerta 2, verranno utilizzati solo i campi di regata A ed E (quest’ultimo di solito è il più ventoso, ndr), ovvero i più lontani dal villaggio. Inoltre, con tale livello di restrizioni, bar, caffè, ristoranti e gli altri punti vendita all’interno dell’America’s Cup Race Village saranno aperti e opereranno secondo le linee guida del Ministero della Salute. L’intrattenimento, le regate in diretta sui grandi schermi e le attivazioni non potranno invece funzionare finché non si tornerà in livello 1.

Calendario America's Cup 2021

Mercoledì 10 marzo



A seguire Ore 4.00 Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara1A seguire Luna Rossa -Emirates Team New Zealand – gara2

Giovedì 11 marzo: giorno di riposo

Venerdì 12 marzo

Ore 4.00 Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara3

A seguire Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara4

Sabato 13 marzo

Ore 4.00 Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara5

A seguire Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara6

Domenica 14 marzo

Ore 4.00 Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara7

A seguire Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara8 (eventuale)

Lunedì 15 marzo

Ore 4.00 Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara9 (eventuale)

A seguire Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara10 (eventuale)

Martedì 16 marzo

Ore 4.00 Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara11 (eventuale)

A seguire Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara12 (eventuale)

Mercoledì 17 marzo

Ore 4.00 Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara13 (eventuale)

