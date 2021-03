America’s Cup visto che, a causa del vento debole, Luna Rossa e New Zealand che rimangono ferme con 3 vittorie a testa. Giornata interlocutoria all’visto che, a causa del vento debole, non si sono disputate le due regate in programma . La situazione di punteggio, quindi, è rimasta invariata conche rimangono ferme con 3 vittorie a testa.

Pietro Sibello, trimmer della barca italiana, ha parlato della decisione di rinviare le regate odierne ai microfoni della Rai:

Abbiamo cercato il vento, ma non lo abbiamo trovato. Capitano giorni in cui non ci assiste. Sembrava più un clima mediterraneo. E’ una giornata in cui pensiamo di aver imparato qualcosa“.

America's Cup Max Sirena: "Regatare sarebbe stato come tirare i dadi" 3 ORE FA

Sibello, nel corso del suo intervento, ha raccontato anche dello studio che Luna Rossa sta portando avanti per trovare nuove soluzioni per battere New Zealand:

Abbiamo provato cose nuove per le manovre con vento leggero, abbiamo anche un po’ spiato cosa facevano loro. Durante l’attesa si vede la differenza tra le generazioni. I giovani si mettono subito ad usare i cellulari, noi ‘anziani’ un po’ più tranquilli“.

In chiusura il trimmer di Luna Rossa ha voluto ringraziare i tifosi italiani che, nonostante la distanza, stanno cercando di far sentire a tutto l’equipaggio l’affetto e la vicinanza:

Sentiamo l’affetto dall’Italia. Siete tantissimi a soffiare per noi. Lotteremo fino all’ultimo centimetro“.

Luna Rossa-New Zealand 2-2: gli highlights in 100 secondi

America's Cup Francesco Bruni: "Serve calma quando non c’è vento" 5 ORE FA