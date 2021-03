Ad Auckland sta per cominciare la 36ma edizione della Coppa America di vela. Luna Rossa affronterà i Defender di Emirates Team New Zealand in quello che si annuncia il più classico scontro tra Davide contro Golia. I padroni di casa partiranno con i favori del pronostico . Te Rehutai è una barca formidabile, apparentemente senza punti deboli. Sopra i 13 nodi può fare la differenza e sviluppare prestazioni strabilianti, ma anche con vento leggero risulta stabile ed efficace. Insomma, un vero e proprio spauracchio per il Team Prada Pirelli, sulla carta in grado di eccellere in qualsivoglia condizione.

Nelle ultime settimane si erano susseguire le voci su quali velocità di punta fossero in grado di sviluppare queste nuove barche della classe AC75. In particolare si era favoleggiato che Team New Zealand avesse persino raggiunto e superato quota 60 nodi, equivalenti a 111 km/h. Durante la conferenza stampa della vigilia dell’Americas Cup, il noto blogger britannico Magnus Wheatley ha chiesto specificamente sia a Peter Burling (timoniere dei Kiwi) sia a Max Sirena (skipper di Luna Rossa) se le loro barche avessero mai toccato i 57 nodi.

La risposta del fuoriclasse neozelandese è stata laconica: “No“. Il romagnolo ha invece rivelato un dettaglio molto interessante: “No, ma posso rivelarti che abbiamo raggiunto 53,4 nodi in allenamento, è questo il nostro record“. Dunque Luna Rossa, in condizioni di vento sostenuto, avrebbe sfiorato i 100 km/h, per la precisione 98,89. Sarà un dato reale o fa parte della pre-tattica naturale tra le squadre? Tra poche ore il verdetto. Ricordiamo, ad ogni modo, che il record di velocità massima stabilito durante la Prada Cup appartiene ad American Magic: gli statunitensi si spinsero fino a 53,31 nodi durante gara-1 della semifinale contro Luna Rossa. Non servì a molto.

