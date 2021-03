Il vento troppo debole ad Auckland (Nuova Zelanda) ha portato al rinvio delle regate di America’s Cup. Stanotte erano in programma gara-7 e gara-8 tra Luna Rossa e Team New Zealand, ma i due equipaggi non sono riusciti a darsi battaglia. Il regolamento prevede che si registri una velocità di almeno 6,5 nodi per cinque minuti consecutivi, nello specifico tra i -9′ e i -4′ prima della partenza effettiva delle regate. Questa condizione non si è mai verificata nel Golfo di Hauraki, dove la brezza ha soffiato tra i 5 e i 7 nodi, ma senza mantenere quei 6,5 nodi richiesti per 300 secondi di fila.

Team Prada Pirelli e i Kiwi hanno aspettato fermi in acqua per un paio di ore, dalle ore 04.00 alle ore 06.00 italiane (16.00-18.00 a quelle latitudini). Gli uomini erano seduti a bordo, sperando di riuscire in qualche modo a partire, anche se erano ben consapevoli che le condizioni non sarebbero mutate più di tanto durante la finestra prevista per disputare le gare. Il regolamento impedisce che lo start avvenga dopo le 18.00 locali e, giunta quell’ora, il commissario di regata Iain Murray ha ufficialmente annunciato il rinvio di gara-7 e gara-8.

Il confronto tra Luna Rossa e Team New Zealanda resta dunque in totale parità: 3-3, dopo il continuo botta e risposta avuto nei primi tre giorni di competizione. Per conquistare il trofeo sportivo più antico al mondo servono sette successi. A questo punto gara-7 e gara-8 sono rinviate a domani (lunedì 15 marzo, a partire dalle ore 04.00 italiane), sperando che le condizioni meteo siano migliori (previsti 10-12 nodi). ll calendario della America’s Cup subisce uno slittamento di un giorno: gara-9 e gara-10 sono previste per martedì 16 marzo, le eventuali gara-11 e gara-12 andranno in scena mercoledì 17 marzo, la bella di spareggio è in programma per giovedì 18 marzo. La schedulazione, però, potrebbe subire delle variazioni, ma i due team dovranno raggiungere un accordo tra loro per modificare la programmazione riportata pocanzi.

