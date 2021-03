Gli organizzatori dellahanno lanciato il video di presentazione del match race tra, che da mercoledì 10 marzo metterà in palio il trofeo sportivo più antico del mondo . Si preannuncia grande battaglia nella baia di Auckland, l’equipaggio italiano sogna l’impresa contro i Kiwi e vuole portare la Vecchia Brocca nel Bel Paese per la prima volta nella storia. Il Defender tenterà di mantenere la Coppa America nel Golfo di Hauraki. Di seguito il VIDEO ufficiale della presentazione della competizione ultrasecolare e in cui non esiste il secondo, come dissero alla Regina Vittoria nel 1851…