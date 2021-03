L’attesa è finita. Mercoledì 10 marzo, alle ore 4.00 in Italia, scatterà la 36ma edizione dell’America’s Cup. Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand si affronteranno al meglio delle tredici regate: chi arriverà per primo a quota sette vittorie si aggiudicherà la Vecchia Brocca. Il nuovo calendario è fittissimo: previste ben 13 gare in 8 giorni!

Il Governo neozelandese ha annunciato che, a partire da domenica 7 marzo alle 6.00, il livello di allerta Covid ad Auckland sarà abbassato da 3 a 2. Poco dopo è arrivata la comunicazione ufficiale di ACE con il nuovo programma delle regate. La presenza del pubblico sarà chiaramente ridottissima. Inoltre verranno utilizzati i soli campi di gara A ed E, i più lontani dal villaggio (al fine di evitare assembramenti).

L’America’s Cup prevede un solo giorno di riposo (giovedì 11 marzo) e si concluderà tra domenica 14 (se una delle due compagini si imporrà per 7-0 o 7-1) e mercoledì 17 marzo (in caso di ‘bella’ di spareggio da disputare sul 6-6). Ricordiamo che, escluse le edizioni iniziali in cui era prevista una sola gara, solo tre volte in 170 anni di storia la Coppa America è stata assegnata alla regata conclusiva: nel 1920, 1983 e 2013. Si tratta dunque di un evento molto raro.

Calendario

Mercoledì 10 marzo

Ore 4.00 Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara1

A seguire Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara2

Giovedì 11 marzo: giorno di riposo

Venerdì 12 marzo

Ore 4.00 Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara3

A seguire Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara4

Sabato 13 marzo

Ore 4.00 Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara5

A seguire Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara6

Domenica 14 marzo

Ore 4.00 Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara7

A seguire Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara8 (eventuale)

Lunedì 15 marzo

Ore 4.00 Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara9 (eventuale)

A seguire Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara10 (eventuale)

Martedì 16 marzo

Ore 4.00 Luna Rossa-Emirates Team New Zealand – gara11 (eventuale)

A seguire Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara12 (eventuale)

Mercoledì 17 marzo

Ore 4.00 Emirates Team New Zealand-Luna Rossa – gara13 (eventuale)

Diretta tv e live streaming

Le regate saranno trasmesse in diretta, gratis ed in chiaro, su RAI2 ed in pay-tv su SkySport America’s Cup (canale 205).

Inoltre si potranno seguire in streaming anche su RaiPlay e SkyGO.

Sia la RAI sia SKY manderanno in onda diverse repliche nell’arco della giornata.

