Cambio di programma per la Finale della Prada Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della Prada Cup. Gli organizzatori hanno infatti modificato l’orario di inizio delle varie regate: si incomincerà alle ore 04.00 italiane e non alle ore 03.00 come invece era originariamente previsto e come si era fatto anche durante round robin e semifinale. Luna Rossa è pronta per la battaglia contro Ineos Uk: si inizierà sabato 13 febbraio con le prime due prove. Si tratta di una serie al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette alza al cielo il trofeo e, soprattutto, andrà a incrociare i kiwi per provare a portare a casa la Vecchia Brocca.