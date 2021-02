Una regata stra-vinta in partenza, con Luna Rossa prima ad entrare nel gate mure a sinistra e a effettuare una sola manovra. Gli inglesi, alla ricerca lato destro del campo di regata, perdono infatti il controllo del volo, non riuscendo a decollare per tempo e incappando anche in una penalità. L’enorme vantaggio dunque costruito dalla squadra italiana in partenza è sufficiente a Luna Rossa per controllare l’intera regata, con Francesco Bruni e James Spithill a guadagnare vantaggio su Ineos lato dopo lato sui 6 gates di regata: 1:20 al primo cancello, poi 1:36, 1:54, 1:57, 2:03 fino all’1:52 dell’ultimo lato in cui gli inglesi tagliano il traguardo finale.