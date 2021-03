Luna Rossa-Team New Zealand 1-1 dopo la prima giornata di regate valide per la America’s Cup. Ieri l’equipaggio italiano ha sconfitto i Kiwi in gara-1 e ha fatto capire di essere un degno avversario del Defender. Riviviamo alcuni momenti letteralmente a bordo di Team Prada Pirelli, con una visione on-board a 360° di quello che succede.

