Vela

New Zealand batte Luna Rossa 7-3 e fa sua l'America's Cup: l'ultima regata in 80 secondi

VELA - Team New Zealand batte Luna Rossa e conquista ad Auckland la 36a edizione dell'America's Cup: l'imbarcazione italiana si arrende in Gara 10 e cede la serie per 7-3. E' la quarta affermazione di Te Rehutai dopo quelle del 1995, 2000 e 2017.

00:01:22, un' ora fa