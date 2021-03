America’s Cup di vela prenderà il via Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand si affronteranno ad Auckland in una serie al meglio delle tredici regate. Si svolgeranno due gare al giorno, ad eccezione di giovedì 11 marzo, sino a quando una delle due compagini non avrà conquistato sette vittorie. L’di vela prenderà il via ufficialmente mercoledì 10 marzo edsi affronteranno ad Auckland in una serie al meglio delle tredici regate. Si svolgeranno due gare al giorno, ad eccezione di giovedì 11 marzo, sino a quando una delle due compagini non avrà conquistato sette vittorie.

Murray Jones, santone della vela neozelandese, Penso che Team New Zealand vincerà facilmente, saranno significativamente più veloci. Hanno un enorme vantaggio: non hanno perso un giorno da quando hanno lasciato le Bermuda, mentre gli altri hanno dovuto ricostruire o ricominciare da capo. Spero che non sia un completo cappotto”. , santone della vela neozelandese, non ha dubbi su chi solleverà al cielo la Vecchia Brocca : “

Intanto i Defender oggi si sono allenati sul campo di regata E (ovvero quello che verrà utilizzato per la Coppa America insieme al campo A, almeno sin quando l’allerta Covid non scenderà da 2 a 1) con vento moderato tra i 14 ed i 18 nodi. Insomma, le condizioni predilette per Te Rehutai, con le quali i Kiwi si sentono pressoché invincibili nei confronti di Luna Rossa.

