Luna Rossa si sta preparando per l’attesissima Finale della Prada Cup. Mancano tre giorni all’inizio del confronto con Ineos Uk, che incomincerà sabato 13 febbraio nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). L’imbarcazione si presenta all’appuntamento dopo aver demolito American Magic in semifinale e con tutte le carte in regola per tenere testa ai britannici: si preannuncia una serie conclusiva particolarmente equilibrata, avvincente e appassionante. Chi vince sette regate alza al cielo il trofeo e, soprattutto, si garantisce la possibilità di affrontare Team New Zealand nel match race per la conquista della America’s Cup.