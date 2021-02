Luna Rossa è in vantaggio 5-1 su Ineos UK dopo le prime sei regate della Finale di Prada Cup in corso di svolgimento ad Auckland (Nuova Zelanda). Serviranno altri due successi per aggiudicarsi il trofeo e, soprattutto, andare a sfidare i Defender di Team New Zealand per l’America’s Cup a partire dal prossimo 6 marzo.

Si è parlato nelle ultime settimane di come il Team Prada Pirelli abbia migliorato le proprie prestazioni nel momento in cui Pietro Sibello è stato maggiormente responsabilizzato. Il trimmer di Alassio ha spiegato in conferenza stampa il suo nuovo ruolo: “Cerchiamo di migliorare regata dopo regata, giorno dopo giorno. Di sicuro la tecnica, ma anche come lavoriamo insieme. Io cerco di aiutare Spithill e Bruni, facendogli capire in quale posizione si trovano nei confronti dell’altra barca. Li aiuto ad avere un quadro della situazione del campo e del vento ed anche a prendere le decisioni. A partire dal round robin abbiamo fatto un grande sviluppo in tutto le aree, la squadra sta facendo un grande lavoro. Dobbiamo continuare a lavorare duro ogni giorno”.

Il classe 1979 ha poi sottolineato come la grande intesa tra i componenti della squadra sia alla base dell’ottimo rendimento di Luna Rossa sin qui: “Il debrief è molto importante a fine regata, come lo è dopo ogni giorno di allenamento. Credo che stiamo facendo un grande lavoro nelle partenze. Penso che abbiamo un vantaggio con Spithill e Bruni, che si stanno comportando alla grande e lavorano molto bene insieme al coach Presti. Stiamo spingendo molto anche sul software di bordo ed sul simulatore. Abbiamo una squadra che ci consente di poter navigare nelle condizioni migliori e con ogni tipo di vento. La nostra forza è il piacere di lavorare insieme. Oggi abbiamo imparato tanto e ci prepareremo al meglio per domani”.

