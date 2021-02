Nelle concitate fasi del primo incrocio Ineos UK, estremamente aggressiva per farsi largo, ha infranto il limite di distanza da Luna Rossa, traendo vantaggio, secondo i giudici, dalla manovra e per questo motivo all’imbarcazione britannica è stata inflitta una ulteriore penalità. Dopo pochi minuti l’equipaggio guidato da Ben Ainslie ha dovuto far fronte anche ad una nuova penalità, inflitta per un errore di lettura del campo di gara da parte di Britannia, uscita dal boundary.