Vela

Vela, New Zealand vince l'America's Cup contro Luna Rossa: via alla festa!

VELA - A bordo di Te Rehutai parte la festa, dopo aver vinto gara-10 contro Luna Rossa: via ai festeggiamenti per la vittoria nella la 36^ edizione dell'America's Cup, la seconda consecutiva per i Kiwi e per Peter Burling. Champagne per tutto l'equipaggio, prima di alzare la Coppa davanti a migliaia di tifosi neozelandesi.

00:00:42, un' ora fa