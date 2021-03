Quattro giorni e l’attesissima America’s Cup prenderà finalmente il via. Luna Rossa, dopo aver sconfitto i britannici di Ineos Team UK per 7-1 nella Finale di Prada Cup, insegue l’impresa della vita contro i Defender di Emirates Team New Zealand. Serviranno sette successi in una serie al meglio delle tredici regate.

I neozelandesi hanno dato sfoggio di grande sicurezza negli scorsi giorni. Praticamente tutti gli organi di stampa locali sono concordi nell’affermare che i Kiwi partiranno nettamente favoriti nei confronti degli italiani. Il NZ Herald si è addirittura spinto a scrivere che “solo un miracolo o un grave impedimento può portare Luna Rossa alla vittoria“.

Solo tra qualche giorno scopriremo se si tratta di mera pretattica o di reale convinzione. Che Te Rehutai sia una barca velocissima e rivoluzionaria è fuori di dubbio. Che sia però in grado di umiliare Luna Rossa con un sonoro 7-0 è tutto da dimostrare. Oggi Emirates Team New Zealand si è allenata sul campo di regata E nelle condizioni di vento predilette, ovvero tra i 15 ed i 17 nodi. La sensazione è che con vento sostenuto davvero i Kiwi siano in grado di sfoderare velocità supersoniche. Vedere per credere.

