Grande attesa ad Auckland in vista della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo, con il match race decisivo tra Emirates Team New Zealand e Luna Rossa Prada Pirelli che comincerà non prima di mercoledì 10 marzo con le prime regate. Italiani e neozelandesi si affronteranno in una serie al meglio delle 13 sfide, con la prima squadra capace di raggiungere quota 7 punti che conquisterà la tanto agognata Vecchia Brocca. I Kiwi, in qualità di Defender, erano qualificati di diritto per l’America’s Cup, mentre i nostri portacolori hanno dovuto vincere la Prada Cup 2021 per raggiungere l’atto conclusivo della manifestazione.

Durante le Challenger Series, Luna Rossa ha messo in evidenza una crescita progressiva sotto ogni punto di vista dalla prima regata di Round Robin alla decisiva gara-8 di Finale contro Ineos Team UK, mantenendo però una continuità di rendimento davvero impressionante in un aspetto cruciale del match race con gli AC75: le partenze. La battaglia in pre-start è un “fondamentale” determinante per l’esito dei match, come abbiamo potuto appurare nel percorso di avvicinamento alla Coppa America, di conseguenza buona parte delle ambizioni italiane sono legate proprio al rendimento di James Spithill e Francesco Bruni nel duello ravvicinato con Peter Burling.

La coppia di timonieri italo-australiana è stata sinora quasi perfetta allo start, con un bilancio complessivo estremamente positivo in Prada Cup. Su 18 partenze totali effettuate tra Round Robin (escludendo la ghost race con Patriot e contando la regata annullata contro Britannia), semifinale e finale, il Team Prada Pirelli ha un record di tredici vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Luna Rossa ha infatti perso la battaglia di pre-start solamente in un paio di occasioni e sempre contro Ineos, nella prima regata della fase a gironi ed in gara-6 di Finale, pagando dazio poi anche al traguardo in entrambi i casi. Il primo lato di bolina ha inoltre rappresentato fino a questo momento un grande punto di forza dell’imbarcazione azzurra, capace spesso e volentieri di prendere il comando del match race alla prima boa senza concedere più possibilità di sorpasso all’equipaggio avversario.

