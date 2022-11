Inciampo importante per Luna Rossa nella lunga marcia che conduce alla America’s Cup 2024. Nella giornata di domenica, infattiissare l’albero è successo qualcosa di totalmente inatteso: lo stesso albero in carbonio è caduto dalla gru e ha subito danni che impediranno agli uomini di Max Sirena di uscire in mare a Cagliari nei prossimi giorni. . Nella giornata di domenica, infatti , il sodalizio italiano si stava apprestando a scendere in acqua con il prototipo LEQ12 , ma durante le operazioni di routine perè successo qualcosa di totalmente inatteso:a Cagliari nei prossimi giorni.

Lo stesso skipper ne ha parlato in una dichiarazione rilasciata ai canali ufficiali della Coppa America: “È stato un semplice errore che ci costerà alcune settimane di lavoro. Dovremo lavorare nei prossimi giorni per tornare più forti in acqua. Dovremo fare delle verifiche per capire quali sono i danni“. Gli uomini di Luna Rossa dovranno compattarsi e cercare di risolvere questo imprevisto per proseguire nella preparazione: mancano meno di due anni alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena a Barcellona.

Il viaggio del team italiano non è iniziato nel migliore dei modi, anche se nelle ultime settimane si era parlato molto bene di questo prototipo, che servirà a raccogliere dati per costuire l’AC75 con cui si disputerà la America’s Cup. Luna Rossa Prada Pirelli è reduce nella sconfitta dello scorso anno contro Team New Zealand, a cui tenne testa fino al 3-3. I Kiwi si presenteranno in Spagna per difendere la Vecchia Brocca, mentre la flotta del patron Patrizio Bertelli cercherà il grande colpaccio al pari degli altri sfidanti: i britannici di Ineos Britannia, gli svizzeri di Alinghi e gli statunitensi di American Magic.

