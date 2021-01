Grande attesa ad Auckland in vista della prima giornata ufficiale di gara della Prada Cup, torneo di selezione tra gli sfidanti per stabilire l’avversaria di Emirates Team New Zealand nelle Finali della 36ma Coppa America di vela. Appuntamento fissato per venerdì 15 gennaio con le prime regate di Round Robin che vedranno protagoniste Luna Rossa, Patriot e Britannia, mentre il Match di America’s Cup comincerà a partire dal 6 marzo sulle acque del golfo di Hauraki, in Nuova Zelanda. il tutto preceduto da due giornate di practice-race tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio proprio per mettere nelle migliori condizioni tre sfidanti ed Emirates Team New Zealand di regatare. La prima uscita in acqua di Emirates Team New Zealand non è stato esaltante, visto il cappottamento dell’AC75 dei campioni in carica...