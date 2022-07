La seconda giornata di gara dei Campionati Europei Nacra 17 2022 è andata in archivio ad Aarhus con lo svolgimento di altre tre regate di flotta che hanno proiettato di fatto Ruggero Tita e Caterina Banti verso il primo vero tentativo di fuga della settimana. I Campioni Olimpici in carica hanno collezionato quest’oggi due primi ed un ottavo posto (valido adesso come scarto in classifica), consolidando la leadership nella generale con all’attivo 6 punti netti e volando addirittura a +25 sui rivali britannici John Gimson/Anna Burnet (10-3-10 nelle prove odierne), terzi overall e secondi classificati europei.

In realtà infatti i primi inseguitori degli azzurri nella graduatoria open sono i neozelandesi Micah Wilkinson/Erica Dawson a quota 20 punti, mentre il Campionato Europeo è ancora molto tirato almeno per la zona medaglie con sette barche racchiuse in 14 punti dal 2° all’8° posto. Restano pienamente in lizza per il podio continentale nel frattempo anche altre due imbarcazioni italiane: Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei si trovano in sesta piazza assoluta e quinta europea con 34 punti netti (quindi a -3 da Gimson-Burnet) grazie ad uno score di 8-10-5, mentre Vittorio Bissaro/Maelle Frascari occupano l’undicesima posizione overall e ottava europea a 45 punti con un prezioso successo nella terza regata di giornata dopo un 12° ed un 13° posto parziali.

