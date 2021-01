Luna Rossa ha giganteggiato in lungo e in largo, dimostrando di essere nettamente più forte dei tanto temuti americani, reduci da dieci giorni di intenso lavoro per riparare Patriot. Il sodalizio guidato a terra dallo skipper Max Sirena è stato encomiabile in partenza, dove ha triturato lo spentissimo Dean Barker; ha poi strapazzato gli avversari con dei lati di bolina ai limiti della perfezione e in poppa volava come un missile. Un vero e proprio show che avvicina il team tricolore alla finale di Prada Cup (per qualificarsi bisogna vincere quattro regate).