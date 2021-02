Luna Rossa ha iniziato nel migliore dei modi la Finale di Prada Cup in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. Il Team Prada Pirelli ha sconfitto Ineos UK nelle prime due gare, portandosi in vantaggio in una serie al meglio delle tredici regate. Occorrerà dunque arrivare a 7 per vincere il trofeo e andare ad affrontare i Defender di Team New Zealand per l’America’s Cup.