Luna Rossa è incappata in una scuffia nel corso degli allenamenti che sta effettuando con il prototipo a Cagliari. In occasione di una puggiata con vento attorno ai 20 nodi, il LEQ12 si è purtroppo ribaltato in acqua. Non ci sono state conseguenze rilevanti e la barca non ha subito grossi danni. Lo scafo è stato raddrizzato seguendo il protocollo previsto. Si tratta della seconda scuffia avvenuta nel corso di questo primo periodo di test con la barca che serve a raccogliere i dati per costruire l’AC75 con cui partecipare alla America’s Cup 2024.

Lo skipper Max Sirena ha analizzato la situazione attraverso i canali ufficiali della Coppa America: “Eravamo usciti con poco vento per provare il J1, ma poi il vento è aumentato in fretta fino a 16-18 nodi tanto che abbiamo armato il fiocco J4. Abbiamo iniziato la bolina facendo alcune virate, poi in puggiata con il vento ormai sui 20 nodi e onda di quasi un metro la barca ha scuffiato, fatto abbastanza comune in tale manovra quando perdi la velocità”.

Max Sirena ha poi proseguito: “Dopo esserci consultati con i timonieri James Spithill e Ruggero Tita, abbiamo deciso di rientrare a terra vista l’ora avanzata e il fatto che il vento era arrivato ormai a 21-22 nodi. Questa è stata una buona settimana e abbiamo potuto navigare a sufficienza provando le nuove soluzioni e testando l’albero dopo le riparazioni“.

