Vela

Parte The Ocean Race Europe: la finale arriverà a Genova

VELA - Il via alle 13,45 di sabato 29 maggio, dalla affascinante località bretone di Lorient: dodici imbarcazioni dalle straordinarie perfomance e dal meraviglioso design, divise nelle due classi Imoca 60 e VO65s, sono partite per la prima tappa di The Ocean Race Europa, che li porterà a Cascais, in Portogallo.

00:02:48, un' ora fa