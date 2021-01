American Magic ha scritto una pagina di storia della vela durante la semifinale di Prada Cup. In occasione della seconda regata, andata in scena questa notte nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), gli statunitensi hanno infatti toccato la velocità record per una barca a vela: Patriot ha infatti avuto un picco di addirittura 53,51 nodi, ovvero 97,73 km/h. L’imbarcazione timonata da Dean Barker si è esaltata e ha sfiorato il mitologico muro dei cento all’ora, sfruttando al meglio le forti raffiche di vento (si è regatato tra i 16 e i 20 nodi).