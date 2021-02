American Magic ha dato addio alla Prada Cup 2021 a seguito della sonora sconfitta per 4-0 in semifinale contro Luna Rossa. Lo scorso 17 gennaio, proprio nel corso di una sfida del round robin al cospetto del Team Prada Pirelli, Patriot era rimasta vittima di una spaventosa scuffia, rischiando di affondare: solo dopo oltre due ore di soccorsi si era riusciti ad evitare che colasse a picco nell’Oceano Pacifico.

La compagine che rappresenta il New York Yacht Club non ha escluso una nuova partecipazione in futuro, magari sin dalla prossima edizione (qualcuno vocifera che, qualora si confermassero i Defender di Team New Zealand, potrebbe svolgersi addirittura in campo neutro negli Emirati Arabi: l’attrazione della pecunia…).

Eravamo convinti di potercela giocare, ma non è stato così. Non ho mai pensato che saremmo dovuti tornare a casa“, le parole di uno sconsolato Dean Barker, timoniere di American Magic.

Lo skipper Terry Hutchinson si era commosso in diretta tv subito dopo la regata, quando, visibilmente emozionato, aveva reso onore a Luna Rossa: "Complimenti a Patrizio Bertelli, sono stati fortissimi in partenza. Non posso che ringraziare i miei ragazzi, sono orgoglioso di tutti e di aver rappresentato il New York Yacht Club“.

American Magic ha deciso di pubblicare su Youtube un video toccante in cui vengono riassunti i due giorni di semifinale. Colpisce in particolare il ritorno alla base della flotta americana: i marinai sono stati accolti con amore dalle proprie famiglie, con mogli e figli in lacrime ed abbracci pieni di passione. Anche questo è lo sport.

