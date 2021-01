American Magic è alle prese con una vera e propria corsa contro il tempo: riparare la propria barca in vista della semifinale della Prada Cup, che scatterà il 29 gennaio nella baia di Auckland. Il sodalizio statunitense si è reso protagonista di un’incredibile scuffiata domenica, lo scafo si è danneggiato terribilmente e diversi sistemi ne hanno risentito. Gli uomini del New York Yacht Club si stanno dando da fare e sperano di essere in ottime condizioni in vista del confronto contro Luna Rossa o Ineos Uk. Nel frattempo American Magic ha pubblicato alcune foto delle operazioni di riparazione sui suoi profili social.