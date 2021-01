American Magic non prenderà parte al secondo round robin della Prada Cup, la competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’imbarcazione statunitense ha riportato grandissimi danni in seguito alla scuffiata di ieri, l’errore in virata al gate 5 durante la regata con Luna Rossa ha fatto capovolgere la barca a stelle e strisce, generando uno squarcio importante nello scafo e la perdita di diversi strumenti tecnologici. Praticamente impossibile tornare in acqua nel weekend del 22-24 gennaio, l’appuntamento è direttamente per la semifinale contro Luna Rossa o Ineos Uk in programma dal 29 gennaio al 2febbraio (al meglio delle sette regate, accede all’atto conclusivo chi ne conquista quattro).

A parlarne chiaramente è stato Terry Hutchinson, skipper del sodalizio battente bandiera del New York Yacht Club, nella conferenza stampa andata in scena nella notte italiana, dopo che Patriot era giunta sottocoperta al termine di una domenica infernale, evitando per un soffio l’inabissamento nel Golfo di Hauraki. Il leader di American Magic ha affermato che ci sono danni strutturali interni ed esterni, bisognerà sostituire il complesso sistema che regola i foil e tutta la complessa parte elettronica. Si è sfondato un pannello di carbonio della barca, le batterie sono al loro posto. Serviranno 8-10 giorni di lavoro, dunque si sarebbe già al pelo per disputare la semifinale di Prada Cup, che incomincerà tra undici giorni.

Hutchinson ha voluto sdrammatizzare: “Se avessi insistito per correre nel fine settimana, allora avrei dovuto gestire un ammutinamento. Seriamente, faremo un grande sforzo per avere a disposizione la barca per la semifinale. Fortunatamente l’equipaggio sta bene e ringrazio tutti quanti per averci aiutato. I nostri uomini hanno un grande potenziale per poter risolvere qualsiasi problema, siamo tutti uniti. Si vince insieme, si perde insieme: siamo una squadra“.

