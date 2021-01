American Magic ha scuffiato dieci giorni fa durante una regata contro Luna Rossa valida per il round robin della Prada Cup con l’imbarcazione statunitense a crollare su se stessa rischiando addirittura il naufragio.La flotta guidata dallo skipper Terry Hutchinson è riuscita a riparare Patriot e nella notte italiana è potuta tornare in acqua per la prima volta. American Magic, però, si è impennata brutalmente nel Golfo di Hauraki ed è andata vicinissima a una nuova scuffia! Qui sotto il video di You Tube del brivido vissuto dall'equipaggio: