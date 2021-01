American Magic è convinta di avere trovare il modo per battere external Luna Rossa https://www.lunarossachallenge.com/ None nella semifinale della Prada Cup . Gli statunitensi, tornati in acqua oggi dopo aver lavorato dieci giorni per riparare lo scafo dopo la scuffia subita nel round robin, sono particolarmente agguerriti e più motivati che mai. La sfida incomincerà venerdì 29 gennaio, ad accedere all’atto conclusivo sarà chi vincerà quattro regate (se ne disputeranno due al giorno per tutto il weekend, l’eventuale gara-7 è prevista per martedì 2 febbraio).

L'equipaggio a stelle e strisce è sicuro di giocarsela alla pari con gli italiani e ha già dichiarato qual è l’arma segreta per fronteggiare James Spithill e compagni (ormai segreta non lo è più). A parlarne è stato Paul Goodison, il trimmer randa del sodalizio battente bandiera del New York Yacht Club, in un’intervista concessa alla testata neozelandese NZ Herald: “Saranno regate particolarmente serrate. Abbiamo visto che se si riesce a partire bene e si rimane davanti allora è davvero difficile superare. Abbiamo visto una gara incredibile con Ineos sabato con diversi cambi al vertice, ma penso che se si riesce a partire davanti e non si commettono errori, allora sarà davvero difficile passare per gli avversari. E’ questa l’arma segreta per vincere“.