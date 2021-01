American Magic ha vinto una grande sfida: essere parte delle semifinali della Prada Cup 2021 contro Luna Rossa, competizione che mette in palio un posto per l’atto conclusivo contro Ineos Uk (che a sua volta premierà solo una delle imbarcazioni in vista della Finale di America’s Cup, dal 6 marzo, contro i campioni in carica di Emirates Team New Zealand). La scuffia dell’AC75 di dieci giorni fa aveva avuto conseguenze importanti sulla barca statunitense: uno squarcio enorme sullo scafo e criticità di non poco conto sui dispositivi elettronici, essenziali per il corretto funzionamento dell’intero “pacchetto”.